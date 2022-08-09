ماذا قالت رجاء حسين عن تكريمها من انتصار السيسي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

توفيت الفنانة القديرة رجاء حسين، صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 83 عاما، وتقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر داخل مسجد الشيخ زايد.

وفي مارس الماضي، كرمت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، عددًا من الرموز والنماذج المصرية الملهمة، وذلك على هامش الاحتفال بيوم المرأة المصرية الذي عقد تحت شعار "المرأة المصرية أيقونة النجاح"، ومن بينهن الفنانة رجاء حسين، بوصفها واحدة من أفضل فنانات مصر والتي قدمت العديد من الأعمال الفنية متنوعة بين مسلسلات وأفلام ومسرحيات.

وقالت رجاء حسين، آنذاك، عن التكريم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" على فضائية dmc: "منمتش من امبارح من الفرحة وأشعر بسعادة كبيرة بعد تكريمي بالأمس.. أنا عاوزة أي حد يجى مكتبة التكريمات اللى عندى، لكن كلهم في كوم والتكريم ده كوم تاني.. أنا منمتش من امبارح".

وقالت إن السيدة انتصار السيسي سيدة محترمة ومثقفة وبسيطة مع الجميع وصادقة وابتسامتها تدخل القلب بشكل غير طبيعي، موضحة: "قالت لي اسم الله عليكي أنا بحبك أوي، إنت إنسانة كويسة وقولتلها أنا بحبك جدًا".

وتابعت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى إلى دعم المرأة في المجتمع المصري أيضاً تسعى السيدة قرينته في ذلك الاتجاه، قائلة: "أنا لم أتوقع أنى اتكرم وأنا في السن ده.. أنا سعيدة بشكل كبير.. وعاملة زى اللى جالها فستان العيد ووخداه في حضنها ومش نايمة".

رجاء حسين ولدت في 7 نوفمبر عام 1937، بمحافظة القليوبية، اسمها بالكامل عايشة رجاء حسين زكي إسماعيل.

انضمت في بداياتها لفرقة نجيب الريحاني سنة 1958، وعملت في السينما والتلفزيون منذ مطلع ستينات القرن العشرين، من أبرز أفلامها (أفواه وأرانب، حدوتة مصرية، المتوحشة، أبناء وقتلة)، وفي التلفزيون مسلسلات (الشهد والدموع، رحلة السيد أبو العلا البشري، المال والبنون، زيزينيا)، وقدمت 5 أفلام مع يوسف شاهين، وتزوجت سابقا من الفنان سيف عبدالرحمن، وهي شقيقة الفنانة ناهد حسين. كما شاركت في العديد من المسلسلات الإذاعية.