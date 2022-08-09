وفاة الفنانة رجاء حسين عن عمر ناهز 83 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

توفيت الفنانة القديرة رجاء حسين، صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 83 عاما

وقال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لـ"الخليج 365"، إن صلاة الجنازة ستقام اليوم بعد صلاة الظهر داخل مسجد الشيخ زايد.

رجاء حسين ولدت في 7 نوفمبر عام 1937، بمحافظة القليوبية، اسمها بالكامل عايشة رجاء حسين زكي إسماعيل.

انضمت في بداياتها لفرقة نجيب الريحاني سنة 1958. وعملت في السينما والتلفزيون منذ مطلع ستينات القرن العشرين، من أبرز أفلامها (أفواه وأرانب، حدوتة مصرية، المتوحشة، أبناء وقتلة)، وفي التلفزيون مسلسلات (الشهد والدموع، رحلة السيد أبو العلا البشري، المال والبنون، زيزينيا)، وقدمت 5 أفلام مع يوسف شاهين، وتزوجت سابقا من الفنان سيف عبدالرحمن، وهي شقيقة الفنانة ناهد حسين. كما شاركت في العديد من المسلسلات الإذاعية.