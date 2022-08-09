هكذا احتفل أشرف زكي بعيد ميلاد ابنته "مايا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شارك الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، متابعيه وجمهوره، احتفاله بعيد ميلاد ابنته "مايا".

ونشر زكي، صورا له مع ابنته، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أجمل يوم في عمري أسعد لحظة في حياتي يوم ميلاد ابنتي الغالية مايا.. سمعت منها أول مرة حد يقول بابا، كانت وستظل أجمل بابا.. أنا فخور بها، فخور أنها بنتي وفخور أنها حياتي.. مايا أشرف زكي".

الفنان أشرف زكي متزوج من الفنانة روجينا، ولديه ابنتين هما "مريم" و "مايا".

يذكر أن، أشرف زكي شارك في دراما رمضان الماضي 2022 بمسلسلي "دنيا تانية" بشخصية صفوت، و"الاختيار 3".