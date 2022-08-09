الخوف من وحيد القرن يسيطر على محمد عبدالرحمن والفيشاوي في بوستر "الدعوة عامة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قبل أيام من عرض فيلم "الدعوة عامة" بطولة الفنان محمد عبدالرحمن، طرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي، ويضم أبطال العمل.

البوستر يظهر عليه الفنان أحمد الفيشاوي، وعبدالرحمن والفنانة أسماء أبو اليزيد، على دراجة نارية، وعلامات الذعر تسيطر عليهم، وخلفهم حيوان وحيد القرن.

الفيلم من المقرر عرضه 17 أغسطس، ونشر البوستر عبدالرحمن على صفحاته بالسوشيال ميديا معلقا "يا بركة دعائي يا أمي".

وشوّق محمد عبد الرحمن جمهوره قبل إطلاق البوستر، ليحظى بردود أفعال إيجابية ويستقبله الجمهور بحفاوة وحماس، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، ويقوم محمد عبدالرحمن بدور شاب يتشاجر مع أمه فتنقلب حياته تمامًا بسببها.

ويشارك محمد عبدالرحمن في بطولة الفيلم النجوم أسماء أبو اليزيد، أحمد الفيشاوي، سوسن بدر، ويعتبر هو ثان تعاون له مع المؤلفين أحمد عبدالوهاب، وكريم سامي كيمز بعد فيلم الخطة العايمة. فيلم الدعوة عامة من إنتاج شركة الطاهر ميديا برودكشن، إخراج وائل فرج.

وكان محمد عبدالرحمن قد أعلن مؤخرًا عن عمله المقبل بعنوان فيصل إكس أبو كليبس، هو مسلسل من بطولته وإنتاج شركة The Producers بالتعاون مع Lagoonie Film Production وسيتم الكشف عن التفاصيل قريبًا.