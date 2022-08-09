ابنة رجاء الجداوي توجه رسالة لنجل حارس مرمى المنتخب الأسبق.. ما علاقة والدها به؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجهت أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي، رسالة لـ أحمد نادر السيد نجل حارس مرمى المنتخب الوطني الأسبق الكابتن نادر السيد، بعد حصده جائزة أفضل حارس ببطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب 2022.

ونشرت ابنة رجاء الجداوي، صورا نادرة لوالدها مع أحمد نادر السيد، عبر حسابها على إنستجرام، ووجهت رسالة له، قائلة: "ربنا يوفقك يا حبيبي ويحفظك ويبارك فيك، بحبك وشد حيلك وركز، كان نفسي بابي الله يرحمه يكون موجود أنا كمان زي مامي الله يرحمها ما قالت علشان كان هيكون فخور بيك".

وأعادت أميرة، نشر تغريدة قديمة لوالدتها قبل رحيلها بشأن نجل نادر السيد، الذي ظهر في الصورة بصحبة حسن مختار في إحدى الجلسات التي جمعت بينهما، وقالت في تغريدتها: "حبيبي يا حسن، أكيد كنت هتكون سعيد جدا لما تشوف أحمد وهو واقف في الجول لأني عارفة غلاوة نادر عندك قد إيه وامتداده هو أحمد.. يا رب بالتوفيق يا حبيبي".

وتفاعل الكابتن نادر السيد مع رسالتها، قائلا: "يا أميرة، ربنا يخليكي، الله يرحمه كابتن حسن كلنا أولاده وهنفضل دائما فاكرينه بكل خير".

ورحل الكابتن حسن مختار حارس مرمى الإسماعيلي الأسبق، ومدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق، وزوج الفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي، في مارس 2016.

بينما توفيت الفنانة رجاء الجداوي، في الساعات الأولى من الأحد 5 يوليو 2020، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وحصل الكابتن أحمد نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر للشباب مواليد 2003، على جائزة أفضل حارس مرمى ببطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب 2022 التي أقيمت مؤخرا بالسعودية، والتي فاز فيها المنتخب السعودي على المنتخب الوطني بضربات الحظ الترجيحية ليتوج بالبطولة.