نجل الفنان كاظم الساهر يخطف الأنظار بوسامته الكبيرة في أحدث ظهور له… هل يشبه والده؟!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 12:50 صباحاً - يعد الفنان العراقي كاظم الساهر، من أكثر النجوم الذين يحرصون على عـدم نشر صور له برفقة عائلته عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي ظهور نادر للفنان كاظم الساهر، ظهر برفقة نجله عمر، خلال تواجدهما في مصر لإحياء بعض الحفلات الفنية، وورث عمر الساهر وسامة والده واستطاع أن يخـف الأنظار من والده بسبب وسامته وأناقته.

وكان كاظم الساهر قد أحيا حفلا غنائيا في الساحل الشمالي قبل أيام، ويعد عودة له لجمهوره في مصر بعد غياب أكثر من 10 سنوات.

أحدث ظهور لكاظم الساهر مع نجله عمر

عائلة كاظم الساهر:

كاظم الساهر، أب لكل من وسام، وعمره 41 عاما، وهووهو متزوج وله ابنتين هما الحفيدتان الوحيدات لكاظم الساهر وهما سناء في الحادية عشر من العمر من مواليد 2011 وآية وهي من مواليد 2014، وشاركت الطفلتين مؤخرا بتقديم أغنية “عيد العشاق”، بصحبة جدهما، خلال إحدى حفلاته بالولايات المتحدة الأمريكية.

و يبلغ عمر، الذي ظهر مؤخرًا بالساحل الشمالي مع والده، 35 سنة، إذ ولد عام 1987، وهو متزوج من طبيبة مغربية تدعى «نورا الدخش»، وهي ذات أصول أمازيجية ووالديها أطباء أيضًا.

“كاظم” تزوج مرة واحدة، وكانت الزوجة هي ابنة عمه، وتدعى “عروبة الساهر”، وكان عمره عن الزواج 19 عاما، وانفصل عنها بعد 3 سنوات فقط، ولديه منها ولدان هما: (وسام وعمر).

وأعلن كاظم، في مارس الماضي، عن وفاة أم أولاده، عبر صفحته على “تويتر“، وكتب: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. السيدة عروبة الساهر، والدة أولادي وسام وعمر في ذمة الله”، قبل أن يقوم بالإعلان عن إيقاف حفلاته في أمريكا وكندا.

كاظم الساهر مع منى الشاذلي:

من ناحية أخرى، يستعد قيصر الغناء العربي كاظم الساهر، لطرح حلقة مميزة مع الإعلامية منى الشاذلي لاستضافته خلال برنامجها «معكم منى الشاذلي» الذي يعرض عبر قناة cbc.

وتداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقطع فيديو لحظة وصول القيصر لمدينة الإنتاج الإعلامي، لتسجيل حلقته مع الإعلامية منى الشاذلي.

حلقة قيصر الأغنية العربية

وأكدت مصادر، أن الإعلامية منى الشاذلي استغلت تواجد الفنان العراقي في مصر لإحياء إحدى حفلاته بالساحل الشمالي وأخرى بدار الأوبرا المصرية، وأقنعته باستضافته في إحدى حلقات البرنامج.

ويستعد النجم كاظم الساهر لإحياء حفل غنائي مساء يوم الثلاثاء 9 أغسطس، على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

ويعود كاظم الساهر بهذا الحفل إلى جمهور دار الأوبرا بعد سنوات من الغياب عن إحياء الحفلات بمصر، وطرحت دار الأوبرا التذاكر للجمهور على 4 فئات.

وقبل أيام افتتح قيصر الغناء العربي كاظم الساهر حفله بالساحل الشمالي بأغنية “أراضى خدودها”، واستقبل جمهور الحفل الفنان كاظم استقبالا حافلا بالتصفيق بمجرد ظهوره على المسرح، وبدأ تحيته للجمهور الذي يقابله بعد ما يقرب من 13 عاما من الغياب عن مصر.

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