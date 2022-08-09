شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الوديدي تروي السيرة الهلالية في حفلها على المسرح الروماني بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت المطربة الشابة دينا الوديدى فى ملامسة قلوب جمهورها، خلال حفلها المقام ضمن فعاليات مهرجان المسرح الرومانى بالإسكندرية، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، ويشرف عليه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه.

فوسط تفاعل وإعجاب حشد جماهيرى ضخم من أبناء المدينة الساحلية وضيوفها عبرت دينا عن سعادتها بمشاركتها في فعاليات المهرجان مؤكدة اعتزازها بالإسكندرية وأهلها، وبأداء حيوى حماسى وبأسلوبها المميز أعادت صياغة التراث، حيث مزجت الفنون التقليدية والغناء الشعبي بالموسيقى الحديثة، وتغنت بمجموعة من أعمالها الخاصة كان منها: "بعد البيبان، الحرام، سكون، عارفك، دواير، بلد العجايب، الله باقي، الليل، أشوف، كتر الوجع، السيرة الهلالية، تدور وترجع، العرس، يا بدر، الكون، ياللي بعدي، شد الحزام، تماثيل.