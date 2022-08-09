شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل يقرر الترشح لمقعد نقيب الموسيقيين بالانتخابات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المطرب مصطفى كامل، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه قرر الترشح لمقعد نقيب الموسيقيين، وذلك تلبية لرغبة قطاع كبير من الموسيقيين وأساتذة الموسيقى وعدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية ممن زاروه في الساحل الشمالي أثناء قضائه للإجازة للصيفية لحثه على خوض انتخابات النقابة على مقعد النقيب.

ومن المقرر انعقاد الانتخابات على مقعد النقيب يوم 11 أكتوبر المقبل، وذلك بعدما عقد مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية اجتماعا، بحضور أعضاء مجلس النقابة، منهم الفنان حلمي عبد الباقى والفنانة نادية مصطفى والدكتور عاطف إمام والدكتور مصطفى حلمى وأمين الصندوق خالد بيومى.

وكان مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات المهن (التمثيلية والسينمائية والموسيقية) برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، قد عقد جلسة بحضور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، مسعد فودة نقيب المهن السينمائية وبعض أعضاء مجلسى إدارة نقابة الممثلين والسينمائيين لاتخاذ قرار حول استقاله الفنان هانى شاكر من منصبه كنقيب للموسيقيين.

وقرر المجلس قبول استقالة الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية من منصبه، وذلك بعد إصرار وتأكيد منه على استقالته من رئاسة نقابة المهن الموسيقية.