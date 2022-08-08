شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم "الدعوة عامة" لـ الفيشاوى ومحمد عبد الرحمن في السينمات 17 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمد عبد الرحمن "توتا" عن البوستر الرسمي لفيلم "الدعوة عامة" الذي يخوض بطولته بجوار أحمد الفيشاوى وأسماء أبو اليزيد، وكشف عن موعد عرضه بالسينمات يوم 17 أغسطس الجارى.

فيلم "الدعوة عامة" تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى كيمز من إخراج وائل فرج، ويشارك فى بطولته أحمد الفيشاوى وأسماء أبو اليزيد، ويجسد عبد الرحمن شخصية شاب يتشاجر مع أمه فتنقلب حياته تماما، فى اطار الكوميديا والإثارة.

وكان آخر أعمال محمد عبد الرحمن توتا، مسرحية مسرحية "الليلة الكبيرة" التى تم عرضها فى المملكة العربية السعودية وبطولة نيكول سابا، محمود عبد المغني، محمود الليثي، بدرية طلبة، أمير صلاح الدين، ميرهان حسين، طه الدسوقي، وتأليف وليد يوسف، موسيقي وألحان كريم عرفه، أشعار خالد تاج الدين، إخراج بتول عرفة.