شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة وغزل في حب الإسكندرية حمزة نمرة يعلن عودته والجمهور يطالبه بحفلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم حمزة نمرة عن عودته لمصر، من خلال صورة تغزل فيها في الإسكندرية، واصفا نفسه بعاشق الإسكندرية، حيث كتب على حسابه بفيس بوك، "أيووه على موج وميّة وقلوب صافية ووفية عاشق لإسكندرية دي عروسة البحر.. بلدي".

فيما نشر عبر خاصة ستوري فيديو لوجوده بأحد فنادق الاسكندرية المطلة على الكورنيش، وطالبه الجمهور بحفل بالمدينة.

وفي سياق متصل أحيا حمزة حفل ناجح مؤخرا في جدة حيث قدّم حمزة نمرة خلال الحفل مجموعة من أغانيه، منها: "داري يا قلبي"، "فاضي شوية"، إضافة إلى مجموعة من الأغاني التراثية العربية، وعبر حمزة عن سعادته بتواجده في جدة بعد حفله في الرياض، التي ولد وكبر فيها، كما أكد حبه للفلكلور السعودي متمنيًا تقديم عمل بالمزمار.

وحققت أغنية حمزة نمرة الأخيرة "فاضي شوية" 230 مليون مشاهدة، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وذلك بعد طرحها بشهر ونصف والأغنية من ألحان حمزة نمرة، وكلمات خليل عز الدين، وتوزيع كريم عبد الوهاب جيتار مصطفى أصلان.

وتأتى الأغنية ضمن ألبوم "مولود سنة 80" الذى يتضمن 12 أغنية، طرح منها 5 أغانى، هى: "مولود سنة 80" كلمات حازم ويفى، "الوقعة الأخيرة" كلمات محمد شافعى، "استعيذوا" كلمات منتصر حجازى، "الساعة 6 صباحا" كلمات عمر طاهر، وآخرهم "فاضى شوية"، وجميع الأغانى من ألحان حمزة نمرة وتوزيع كريم عبد الوهاب.















