الحب في زمن الكوليرا والمطبخ يحصدان جوائز الدورة 15 من المهرجان القومي للمسرح

القاهرة - سامية سيد - اختتم المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، فعالياته بحفل احتضنته دار الأوبرا المصرية بالمسرح الكبير، بحضور وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ومدير المهرجان الفنان القدير إسماعيل مختار، وقبل توزيع الجوائز صعد الفنان القدير محمود الحديني، ليلقي توصيات لجنة التحكيم، والتي كان منها الاهتمام باللغة العربية وبالمؤلف المسرحي، وطالبت اللجنة وزيرة الثقافة بعرض المسرحيات الفائزة في محافظات وإقاليم مصر.

وتكونت لجنة التحكيم في المهرجان هذا العام من الفنان القدير محمود الحديني رئيسًا للجنة، والفنان القدير كمال أبورية والناقد الكبير عبد الرازق حسين والمخرج الكبير حسن الوزير، والدكتور محمد سعد والفنانة رجوي حامد والموسيقار محمد سعد باشا، والمخرج هاني عبد المعتمد أمين سر اللجنة .

تنافس على الجوائز 34 عرضا مسرحيا وجاءت الجوائز كالتالي:

جائزة أفضل عرض مسرح (مركز أول) وهي جائزة عينية عبارة عن درع المهرجان وشهادة تقدير رشح لها كل من: عرض "خلي بالك" إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية، و"الحب في زمن الكوليرا" إنتاج مسرح الطليعة، و"هاملت بالمقلوب" إنتاج المسرح الحديث، وفاز بها عرض (الحب في زمن الكوليرا) للمخرج السعيد منسي، وجائزة أفضل عرض مسرحي (مركز ثان) وهي جائزة عينية عبارة عن درع المهرجان وشهادة تقدير رشح لها كل من: (بنت القمر) إنتاج كلية الآداب جامعة حلوان، و(زوروني كل سنة مرة) إنتاج مركز الإبداع بالإسكندرية، و(المطبخ) إنتاج فرقة واحد + واحد المستقلة، وفاز بها عرض (المطبخ).

وجائزة أفضل مؤلف مسرح وهي جائزة مالية مع درع المهرجان وشهادة تقدير رشح لها كل من محمد عادل عن عرض( المطبخ)، وأنس النيلي وأحمد ثروت سليم عن عرض (نور) إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية، وفاز بها محمد عادل عن عرض (المطبخ)، وجائزة أفضل مؤلف صاعد وهي جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير رشح لها فادي أحمد عن عرض (بعد تفكير عميق) لفرقة خيال أول، ومحمد السوري عن عرض (بنت القمر) لكلية آداب حلوان، وفاز بها المخرج محمد السوري عن عرض (بنت القمر)، وجائزة أفضل إخراج مسرحى وهي جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير رشح لها المخرج مازن الغرباوي، والمخرج محمود عبد الرازق والمخرج السعيد منسي، وفاز بها المخرج السعيد منسي عن عرض (الحب في زمن الكوليرا).

وهناك أيضا جائزة أفضل مخرج صاعد وهي جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير، رُشح لها كل من: محمد السوري، محمد عادل، هاني عفيفي، وفاز بها المخرج محمد عادل عن عرض (المطبخ) إنتاج فرقة واحد + واحد المستقلة، أما جائزة أفضل (دور أول رجال) وهي جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير فرشح لها كل من محمد ناصر عن عرض (خلي بالك)، محمد صفوت عن عرض (طقوس الاشارات والتحولات)، ضياء الدين زكريا عن عرض (سندباد)، وفاز بها الفنان ضياء الدين زكريا عن عرض (سندباد) إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية، وجائزة أفضل( دور ثان رجال) وهي جائزة مالية مع درع المهرجان وشهادة تقدير رشح لها خالد محمود عن عرض (هاملت بالمقلوب) وأيمن الشيوي عن نفس العرض، ومحمود البيطار عن عرض (الحب في زمن الكوليرا) وفاز بها الفنان أيمن الشيوي عن عرض (هاملت بالقلوب)، وجائزة أفضل ممثل صاعد وهي جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير رشح لها مينا نبيل عن عرض (نور) ومحمود البنا عن عرض (شكسبير في السبتية) وأحمد عبد الحفيظ عن عرض (الافاعي)، وفاز بها أحمد عبد الحفيظ عن عرض (الافاعي) إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة، وجائزة أفضل دور(أول نساء) وهي جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير رشح لها ريم حجاب عن عرض( مشاحنات) وياسمين قابيل عن عرض (طقوس الاشارات والتحولات) ونسمة عادل عن عرض (الحب في زمن الكوليرا) وفاز بها ياسمين قابيل عن عرض (طقوس الاشارات والتحولات) إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة ، وجائزة أفضل دور( ثان نساء) وهي جائزة مالية مع درع المهرجان وشهادة تقدير رشح لها كل من : ليلة مجدي عن عرض (المطبخ) ونور محسن عن عرض (الافاعي)، ودنيا سامي عن عرض (خلي بالك)، وفاز بها دنيا سامي عن عرض (خلي بالك) إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية، وجائزة أفضل ممثلة صاعدة وهي جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير، وقد رشح لها كل من: يارا المليجي عن عرض (نور)، ولبني المنسي عن عرض (المطبخ) وفاطمة أحمد عن عرض (الغاوي)، وفاز بها لبني المنسي عن عرض المطبخ .

جائزة أفضل تصميم ديكور وهي جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير رشح لها شاكر خليل ورنا شريف وأحمد جمال، وفاز بها أحمد جمال عن عرض (نور) إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية ، وجائزة أفضل تصميم أزياء وهي جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير رشح لها مروة عودة وانيس اسماعيل ورامي شهاب، وفاز بها مروة عودة عن عرض (هاملت بالمقلوب)، وجائزة أفضل تصميم إضاءة وهي جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير وقد رشح لها كل من: محمود الحسيني عن (نور) ومحمد العرجاوي ومحمود الحسيني عن (طقوس الاشارات) وابوبكر الشريف عن العرض (المطبخ)، وفاز بها أبوبكر الشريف عن عرض (المطبخ)، وجائزة أفضل موسيقى مسرحية وهي جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير وقد رشح لها المعتز الادهم، وديفيد سمير، ووليد الشهاوي عن عرض، وفاز بها وليد الشهاوي عن عرض (الحب في زمن الكوليرا) .

أما جائزة أفضل تصميم استعراضات، وهي جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير، رُشح لها كل من: ضياء شفيق، وكريمة بدير ومناضل عنتر، وفازت بها كريمة بدير عن عرض (سيرة عنترة) إنتاج فرقة فرسان الشرق، وجائزة أفضل دراماتورج وهي جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير رشح لها مينا بباوي، وشادي الدالي، وأحمد الأباصيري، وفاز بها مينا بباوي عن عرض (الحب في زمن الكوليرا )، وجائزة أفضل دعاية مسرحية رشح لها على عبد الرحمن وعبد الله خالد وأحمد صيام، وفاز بها أحمد صيام عن عرض (زوروني كل سنة مرة) وهي جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير، ثم جائزة الاشعار وهي جائزة مالية مع الدرع وشهادة التقدير رشح لها محمد زناتي، وحامد السحرتي، وطارق علي، وفاز بها حامد السحرتي عن عرض (الحب في زمن الكوليرا) .

ومنحت لجنة التحكيم جوائز خاصة لبعض الاجتهادات المتميزة والتى لم تحصل على جوائز وبما لا يزيد على ثلاث جوائز، يتم منحها شهادات تقدير خاصة؛ شهادة تقدير للأداء الجماعي لمسرحية (شكسبير في السبتية) إنتاج الشركة الشرقية للدخان، وشهادة تقدير لعرض (علاقات خطرة) إنتاج منتخب كنائس القاهرة، وشهادة تقدير لعرض (بنت القمر) إنتاج كلية الآداب جامعة حلوان.

وهناك أيضا جوائز المقال النقدى والبحث النظرى، وتنقسم إلى: جائزة المقال النقدى التطبيقى على العروض المسرحية، وهي جائزة مالية وشهادة تقدير، فاز بها الناقد محمد علام عن المقال النقدي عن عرض (حياة) إخراج السعيد منسي، وجائزة البحث النقدى وهي جائزة مالية مع الدرع وشهادة التقدير وفاز بها الباحث محمد أحمد كامل عن الدراسة النقدية (البحث عن الذات في المسرح الإيطالي المعاصر).