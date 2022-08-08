شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الرحمن "توتة": أعيش فترة النقاهة ومسموح أتمشى 10 دقائق يوميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم محمد عبد الرحمن "توتة" لـ"الخليج 365" إن حالته الصحية تتحسن يومًا تلو الآخر: أعيش فترة نقاهة ولا أبذل مجهودًا كبيرًا، لافتًا إلا أن الأطباء سمحوا له أن يقوم بالمشى لمدة 10 دقائق فقط يوميًا، وخلال الأسبوع المقبل سوف يسمح لى بزيادة التحركات.

وفى سياق آخر، روج "توتا" لفيلمه الجديدة "دعوة عامة" والمقرر طرحه قريبًا فى السينمات، عبر حسابه على إنستجرام، ويعد هذا الظهور الأول له بعد تعرضه لأزمة صحية وإجرائه عملية قلب مفتوح.



محمد عبد الرحمن توتا

وكتب محمد عبد الرحمن، قائلاً: "انتظروا الإعلان التشويقى الأول والبوستر الرسمى لفيلم الدعوة عامة قريبًا جدًا"، وقد أجرى محمد عبد الرحمن، الأيام الماضية عملية جراحية في القلب، وتحسنت حالته تدريجيًا.

وفيلم "الدعوة عامة" تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى كيمز من إخراج وائل فرج، ويشارك فى بطولته أحمد الفيشاوى وأسماء أبو اليزيد، ويجسد عبد الرحمن شخصية شاب يتشاجر مع أمه فتنقلب حياته تمامًا، فى اطار الكوميديا والإثارة.

وكان آخر أعمال محمد عبد الرحمن توتا، مسرحية مسرحية "الليلة الكبيرة" التى تم عرضها فى المملكة العربية السعودية وبطولة نيكول سابا، محمود عبد المغني، محمود الليثي، بدرية طلبة، أمير صلاح الدين، ميرهان حسين، طه الدسوقي، وتأليف وليد يوسف، موسيقي وألحان كريم عرفه، أشعار خالد تاج الدين، إخراج بتول عرفة.