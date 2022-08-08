شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القومى للمسرح: مستوى عروض هذه الدورة هو الأفضل خلال الـ 3 دورات السابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان القومي للمسرح المصرى خلال حفل ختام المهرجان الذي أقيم اليوم بدار الأوبرا المصرية: مرت الأيام سريعًا وكأنما كنا في سباق مع الزمن، فمنذ عام 2020 قدمنا ثلاث دورات بدأناها بدورة الآباء، وهذه الدورة كانت دورة المخرج المصري وتناولت البدايات وظهور المخرج المسرحي وفي المحور الأول تناول المخرج المسرحي الذي كان له أدوار متعددة وصاحب المسئولية الكاملة للعرض المسرحي، وصولاً لعزيز عيد وناقشت المحاور منذ ذلك الزمن، والحضور الطاغي والمؤثر للتيار الشعبي وصولاً لحقبة التسعينيات حين أصبحت الكلمة العليا للمخرج وتواري قليلا دور النص المسرحي.

وأضاف: وهكذا نكون قد قدمنا ثلاثة دورات ليس فقط دفاعا عن المسرح المصري بل صور حية تمثل قرن ونصف قرن من وجدان هذه الأمة، بالإضافة للعروض المسرحية في هذه الدورة التي وصل عددها لـ 34 عرضًا من كل الجهات وأنني أشهد أن المستوي الفني والإبداعي هو أفضل مستوي خلال الثلاثة دورات الماضية، ونأتي لروح المهرجان وهو الجمهور الذي كان مفاجأة لنا في هذه الدورة فكان عدده أكثر من سعة المسرح وأتقدم بالتحية له وأعتذر لكل من لا يحالفهم الحظ لمشاهدة تلك العروض .

وفي النهاية كل الشكر لدار الأوبرا المصرية فلولا دعمهم لما قدمنا إفتتاح وختام مشرفين، كما أتقدم بالشكر لكل من عمل معه وأخص بالشكر النجم الكبير علي الحجار الذي شارك في ختام المهرجان.

يذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري تقيمه وزارة الثقافة ويعد أكبر ملتقى مسرحي على مدار العام، و يضم أفضل العروض التي قدمت خلال العام من المؤسسات الثقافية المصرية المختلفة، ويهدف المهرجان إلى عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات المسرح في مصر، من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري الذي يعبر عن شخصية مصر وينشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري، وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلاق، وتحفيز الفرقة المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.