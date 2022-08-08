شكرا لقرائتكم خبر عن مسرح العرائس يهدى وزيرة الثقافة عروسة هدية بحفل ختام المهرجان القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنتج مسرح العرائس بقيادة الفنان عماد أبو سريع عروسة خلال ورشة العرائس التى أقيمت ضمن فعاليات المهرجان القومى للمسرح المصرى فى دورته الـ 15، وتم إهداء هذه العروسة لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم وتم تسليمها لها خلال حفل الختام

وكان قد بدأ حفل الختام بالعرض المسرحي "يعيش المسرح" أشعار طارق علي، وألحان وموسيقى هيثم الخميسي، وتصميم استعراضات شيرين حجازي، وديكور محمد الغرباوي، وإضاءة ياسر شعلان، وأزياء مروة عودة، والعرض عبارة عن صورة درامية تتناول فعاليات الدورة الـ 15، واحتفاء وتكريم لكافة المسرحيين الذين رحلوا خلال العام الأخير، وشارك بالعرض الفنان علي الحجار.

يذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري تقيمه وزارة الثقافة ويعد أكبر ملتقى مسرحي على مدار العام، و يضم أفضل العروض التي قدمت خلال العام من المؤسسات الثقافية المصرية المختلفة، ويهدف المهرجان إلى عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات المسرح في مصر، من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري الذي يعبر عن شخصية مصر وينشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري، وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلاق، وتحفيز الفرقة المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.