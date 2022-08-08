شكرا لقرائتكم خبر عن "يعيش المسرح" بمشاركة على الحجار يختتم الدورة 15 من المهرجان القومى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل، حفل ختام الدورة 15 من المهرجان القومي للمسرح بدار الأوبرا المصرية، وذلك بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والفنان أيمن الشيوي، والفنان محسن منصور.

وبدأ حفل الختام بالعرض المسرحى "يعيش المسرح" أشعار طارق على، وألحان وموسيقى هيثم الخميسي، وتصميم استعراضات شيرين حجازي، وديكور محمد الغرباوي، وإضاءة ياسر شعلان، وأزياء مروة عودة، والعرض عبارة عن صورة درامية تتناول فعاليات الدورة الـ 15، واحتفاء وتكريم لكافة المسرحيين الذين رحلوا خلال العام الأخير، وشارك بالعرض الفنان علي الحجار.

يذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري تقيمه وزارة الثقافة ويعد أكبر ملتقى مسرحي على مدار العام، ويضم أفضل العروض التي قدمت خلال العام من المؤسسات الثقافية المصرية المختلفة، ويهدف المهرجان إلى عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات المسرح في مصر، من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري الذي يعبر عن شخصية مصر وينشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري، وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلاق، وتحفيز الفرقة المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.