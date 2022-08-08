لقاء الخميسي: "سيرة الإمارات بتزغزغ قلبي وأول شاب حبيته في أبوظبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قالت الفنانة لقاء الخميسي إنها عاشت سنوات طفولتها ومراهقتها وشبابها في دولة الإمارات، ولهذا لها مكانة خاصة في قلبها.

وأضافت لقاء في حوار لها مع منصة ميدار "بس تيجي سيرة الإمارات قلبي بيزغزغ من جوه، اتولدت في مصر وسافرت للإمارات وعمري سنة ونص تقريبا، لما وعيت فتحت عيني في أبو ظبي على شوارع وبحر وكورنيش أبو ظبي، النادي السياحي، أصدقائي، زمايلي في المدرسة".

وتابعت "وعيت على المجمع الثقافي وكنت بغني وبرقص على مسرح المجمع الثقافي، كان عندنا فرقة لمسرحيات الأطفال، أبو ظبي يعني صديقاتي في المدرسة وطفولتي ومراهقتي، أول شاب حبيته كان في أبو ظبي، هي بالنسبالي الذكريات والرحلات والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أبي بعد أبي".

يذكر أن آخر أعمال لقاء الخميسي مسلسل "إجازة مفتوحة" وشارك في بطولته شريف منير، سميحة أيوب، دنيا ماهر، مراد مكرم، هشام إسماعيل، وعدد من الفنانين، ومن تأليف أحمد محمود أبو زيد، ومن إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.