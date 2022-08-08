إيرادات الأحد.. "تسليم أهالي" الأول و"كيرة والجن" بالمركز الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انضم فيلم "تسليم أهالي" للمنافسة على إيرادات شباك التذاكر مع الأفلام الثلاثة التي تم طرحها في موسم عيد الأضحى المبارك، وهي: "كيرة والجن"، "بحبك"، وعمهم"، وحققت الأفلام الأربعة أمس الأحد 7 أغسطس إيرادات بلغت 2 مليون و255 ألفًا و821 جنيها، مقسمة على النحو التالي..

احتل المركز الأول فيلم "تسليم أهالي" بعد تحقيقه 900 ألف و23 جنيها، وهو من بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، الراحلة دلال عبدالعزيز، وبيومي فؤاد، إخراج خالد الحلفاوي.

وجاء في المركز الثاني فيلم "كيرة والجن" محققا 604 آلاف و20 جنيها، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبدالعزيز وهند صبري وسيد رجب.

أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب فيلم "عمهم" بعد تفوقه على فيلم "بحبك"، إذ حقق 443 ألفًا و194 جنيها، إخراج حسين المنباوي، بطولة محمد إمام، رياض الخولي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

وكان المركز الرابع والأخير من نصيب فيلم "بحبك" والذي حقق 308 آلاف و584 جنيها، تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني، ويشارك في العمل هنا الزاهد، حمدي الميرغني وهدى المفتي.