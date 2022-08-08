ليلى أحمد زاهر: "شعري وقع وتخنت بسبب الثانوية العامة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

وصفت الممثلة الشابة ليلى أحمد زاهر، فترة الثانوية العامة بأنها كانت الأصعب في حياتها، وذلك ردا على سؤال أحد متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة بموقع "انستجرام"، بشأن حكايتها في الثانوية.

وكتبت ليلى "كانت أصعب فترة في حياتي، مكنتش بنام وتخنت قوي مع إني كنت مش باكل، وشعري كان بيقع جامد قوي وخف قوي، وكنت بجد على طول خايفة وبطني وجعاني من الخوف والحمد لله انها عدت".

ووجهت نصيحة لكل من يستعد لدخول هذه المرحلة في حياته العام الدراسي المُقبل: "بس نصيحتي لكل اللي داخلينها ميتوتروش ويسيطروا على أعصابهم ويذاكروا من بدري قوي".

جدير بالذكر أن ليلى أحمد زاهر تواصل تصوير دورها في فيلم "مطرح مطروح" مع الفنان محمود حميدة، وعُرض لها في رمضان 2022 الجزء الثاني من مسلسل "في بيتنا روبوت".