"الحكم زملكاوي".. حفيد محمود ياسين يكشف سر حذف رسالته عن مباراة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الفنان الشاب محمود ياسين جونيور، نجل الفنان والمؤلف عمرو محمود ياسين، سبب حذف رسالته التي تحدث فيها عن الحكم محمود عاشور، حكم مباراة فريقي "الأهلي" و"فاركو" التي جمعت بينهما ببطولة الدوري الممتاز.

وكتب جونيور، عبر ستوري حسابه على إنستجرام: "أولا: أنا فعلا حكيت اللي حصل ولكن في وقت عصبية ومكانش يصح إني أكتب حاجة هو قالها بس ممكن تضره، ثانيا: إني لقيت ابنه رد عليا ففكرت فيها إن أنا مبستحملش أي انتقاد لأهلي فاللي محبوش لنفسي مخليش غيري يحس بيه".

جاء ذلك عقب رسالة تلقاها من أحد متابعيه عبر السوشيال ميديا، قال فيها: "ليه شيلت بوست محمود عاشور؟".

وكان محمود ياسين جونيور، كتب منشور عن محمود عاشور، عقب انتهاء مباراة الأهلي وفاركو، قال فيها إن الحكم محمود عاشور أخبره منذ 6 سنوات أنه زملكاوي وليس أهلاوي، ولكن طلب منه ألا يخبر أحدا بالأمر.

وأثار قرار محمود عاشور، الذي أشرف على تطبيق تقنية الفيديو "VAR"، إلغاء هدف للأهلي سجله الجنوب إفريقي بيرسي تاو في شباك فريق"فاركو"، بداعي التسلل، جدلا واسعا، تسبب في صدور قرارات صارمة بعد اجتماع طارئ لمجلس إدارة النادي الأهلي.

ورد عاشور، على الانتقادات التي تعرض لها عبر حسابه على تويتر: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. في انتظار نشر الاتحاد المصري لكرة القدم، ما تم في تطبيق تقنية التسلل في غرفة "فار" للتوضيح بالدليل صحة أو عدم صحة الهدف، وأنا على استعداد بالاعتراف بالخطأ بشكل رسمي، وبتقرير كتابي للاتحاد، إذا كنت أخطأت في تطبيق تقنية التسلل من خلال غرفة (الفار) حتى لا يتم اتهامنا بالباطل، وهذا موجه لكل من يبحث عن الحقيقة والعدل".

يذكر أن، المباراة التي جمعت بين الأهلي وفاركو ببطولة الدوري، انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.