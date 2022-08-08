سعد الصغير يكشف عن مفاجأة تتعلق بوالد بوسي وآخر كلماته عنها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وجه الفنان سعد الصغير رسالة للمطربة بوسي عبر تسجيل صوتي نشرته الصفحة الرسمية لبرنامج عرب وود على انستجرام، أعرب خلاله عن غضبه منها، ومن علاقتها مع والدها الذي رحل أمس الأحد 7 أغسطس.

وقال سعد "زعلان جدا جدا من بوسي بجد مهما كان الأب، أنا كسعد لو أبويا وانا صغير راماني ومكانش بيأكلني، وبقيت سعد الصغير مش هغرم حاجة لو اديته ألف ولا ألفين جنيه"، مؤكدًا أن في أيامه الأخيرة لم يكن يريد منها سوى أن تسلم عليه في التليفون.

وتابع سعد "حرمتيه من الفرح وحرمتيه من كل حاجة، آخر كلمة قال حسبي الله ونعم الوكيل فيكي"، مضيفا "المفاجأة لما عملت الشقة وجبت الحاجات دي بفضل ربنا، بعت لها قلتلها هنقول انتي اللي علمتي الحاجة دي واتصالحتي، وان ده خير ومش بقولها تطلع في التليفزيون ولا شو إعلامي".

وأشار إلى أنه أحضر لشقة والد بوسي "انتريه، وغرفة نوم، وسفرة وتلاجة وغسالة وبوتاجاز وشاشة"، كما لفت إلى أن بوسي لم تدعو إلى فرحها الكثير من الأشخاص الذي تعاونت معهم في مشوارها الفني، وكان لهم دور في تقديمها للجمهور، موضحا "وفي فرحك معزمتيش أي حد، مش عارف مالك، مش انتي بوسي اختنا، احنا بالنسبالها بيئة مينفعش نيجي فرحها".

جدير بالذكر أن خلافات كبيرة انتشرت تفاصيلها على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر البرامج التليفزيونية، كانت بين بوسي ووالدها الراحل، من بينها أنها لا تسأل عنه ولا تهتم بمساعدته.