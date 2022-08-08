المنتج جمال العدل يكشف حقيقة فيديو متداول حول رأيه في مسلسل سعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أصدر المنتج جمال العدل، بيانا توضيحيا بشأن فيديو متداول، يتحدث خلاله عن رأيه في أحد المسلسلات السعودية الكوميدية، وهو ما أثار انتقاد البعض له.

ونشرت الصفحة الرسمية لـشركة "العدل جروب"، البيان، عبر حسابها على إنستجرام، وجاء فيه: "توضيح.. في هذا التوقيت تم تداول أحد الفيديوهات من قبل بعض مستخدمي السوشيال ميديا عن رأيي في أحد المسلسلات السعودية الكوميدية، مما أثار غضب البعض، لذلك أوضح أن هذا اللقاء منذ عدة سنوات".

وتابع: "وكان سياق الحديث عن إختلاف الثقافات فيما يخص الكوميديا، وليس قدحاً في أحد.. السعودية تمثل لي شخصيًا ولنا كعدل جروب محورا مهماً وحيويًا في التعاون الفني والثقافي، وزاد هذا البعد أهمية بعد الإنطلاقة الرائدة للثقافة السعودية بقيادة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان".

وأضاف: "نؤمن جميعاً أن قوتها الناعمة سوف تتعاظم في السنوات المقبلة .. أما كلامي عن الإخوة في الإمارات فعلاقتنا وتعاوننا على مدار ٢٥ عاماً يجبُ هذا الكلام .. (هناك من يصطادون في الماء العكر)، ولكن حبنا وإحترامنا وعمق العلاقة بيننا أقوى من تلك المهاترات.. جمال العدل".

يذكر أن المنتج جمال العدل يخوض تجربة سينمائية جديدة بفيلم "ع الزيرو" بطولة النجوم محمد رمضان ونيللي كريم، وعدد كبير من الفنانين، ومن تأليف مدحت العدل، ومن إنتاج جمال العدل.