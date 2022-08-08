"نفسها تروح الساحل".. فنانة تتمنى السفر وهذا ما كان يمنعها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة عفاف مصطفى، عن رغبتها في السفر إلى الساحل، مشيرة إلى ما كان يمنع تحقيق ذلك.

وكتبت عفاف، عبر حسابها على فيسبوك: "محدش واصل أو عنده واسطة ينقلي بحر الساحل لـ زايد، مخنوقة، لكن معنديش طاقة للسفر".

وتابعت في تعليق على البوست: "ده البوست اللي خلاني أصعب على ياسمين، وتقرر تاخدني للساحل وتقولي أنا الطاقة بتاعتك يا ماما".

وأضافت في تدوينة أخرى: "إلى الساحل الآن.. بنتي قلبها ضعيف، قالتلي يالا يا ماما وبشجعك جامد بعد لما قرأت بوست بقول فيه عايز أسافر بس مفيش طاقة، قالتلي أنا الطاقة بتاعتك، ربنا يخليكي ليا وأفرح بنجوميتك يا ياسو".

يذكر أن، الفنانة عفاف مصطفى، شاركت في مسلسل "الفتوة"، وفي دراما رمضان 2022 مسلسلات "أحلام سعيدة"، "البيت بيتي"، "انحراف". وابنة الفنانة عفاف مصطفى هي الفنانة ياسمين رحمي.



