شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإسكندرية السينمائى يحتفل بمئوية الفنان الراحل منير مراد فى دورته الـ38 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة الاحتفال بمئوية الفنان الراحل منير مراد خلال فعاليات الدورة الـ 38 التي تحمل اسم النجم محمود حميدة، ومن المقرر إقامتها في الفترة من 5 إلى 10 أكتوبر القادم.

وسيقدم الناقد أشرف غريب كتاب عن الفنان الراحل وسيتم توزيعه خلال الدورة.

يشار إلى أن الفنان الراحل منير مراد التحق بالكلية الفرنسية، لكنه لم يكمل دراسته، وفضل أن يخوض مجال الفن، كما عمل في العديد من الأفلام كمساعد مخرج، وبعدها بدأ في تلحين العديد من الأغاني في الأفلام، ومن أشهرها "حاجة غريبة، دبلة الخطوبة، أول مرة تحب، ضحك ولعب وجد وحب"، كما قام ببطولة عدد من الأفلام، منها "أنا وحبيبي، موعد مع إبليس، نهارك سعيد"، ولكنه قرر بعدها أن يضع كل تركيزه في التلحين والذي تميز فيه بشدة وتوفى في عام 1981 عن عمر يناهز 59 عامًا.