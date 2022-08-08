شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان الإنتر رحيله.. أليكس سانشيز ينهي مسييرته فى الكاليتشو بشكل نهائي! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير إيطالية عن أن وجهة اللاعب الدولي التشيلي أليكس سانشيز، ستكون خارج الدوري الإيطالي بشكل كبير، وكان نادي إنتر ميلان أعلن عن رحيل اللاعب بشكل رسمي بعد ثلاث سنوات قضاها اللاعب مع الفريق الإيطالي خلال الفترة الماضية.

وأوضحت المصادر عن صعوبة وجود نادي إيطالي فى الوقت الحالي يتحمل راتب اللاعب الدولي، بعد ما دخل اللاعب فى صراع كبير مع إدارة فريقه الإيطالي بخصوص راتبه مع الإنتر خلال الفترة الماضية، ورفض اللاعب للرحيل وفسخ تعاقده قبل أن يحصل على 7 مليون يورو.



النصر السعودي يخطط لضم أليكس سانشيز فى الصيف

أكدت تقارير صحافية سعودية عن رغبة نادي النصر السعودي فى التعاقد مع نجم منتخب تشيلي أليكس سانشيز خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، يأتي ذلك ضمن إطار تعزيز الخط الهجومي للعالمي إستعدادًا لفعاليات الموسم الجديد.

وتواصلت إدارة نادي النصر السعودي، برئاسة مسلي آل معمر، فى خطة محاولتها لـتدعيم صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الحالي، وذلك من أجل عودة العالمي إلى المنافسة على الألقاب والبطولات، بعد إبتعاده عن المنافسة وإحتلاله للمركز الثالث فى بطولة الدوري للموسم المنقضي.



مارسيليا الفرنسي يقترب من ضم اللاعب بعد إنهاء علاقته بالإنتر

وصرح بابلو لونجوريا رئيس نادي مارسيليا أن اللاعب أليكس سانشيز يدخل إهتمامات الفريق بشدة خلال الفترة القادمة، حيث أكد أن الفريق يتفاوض مع الجناح الدولي فى الفترة الحالي، كما أن اللاعب يناسب طموح الفريق بشكل كبير.

ومن المقرر أن فى حالة الوصول للإتفاق أن ينضم اللاعب للفريق الفرنسي، سيكون العقد بين الطرفين لمدة موسمين، على أن يتقاضي اللاعب فى موسمه الأول 3 مليون يورو، ويتم الإتفاق فيما بعد على العام التالي للاعب مع الفريق.