شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمى يحيى حفلاً غنائيًا فى عمان الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم الإماراتى حسين الجسمى حفلاً غنائيًا، فى عمان، يوم الخميس الموافق 11 أغطسس الجارى، ويقدم توليفة كبيرة من أغانيه الشهيرة، التى حقق من خلالها نجاحًا كبيرًا في مشواره.

وطرح حسين الجسمى مؤخرًا، أغنية جديدة بعنوان" ليه" علي موقع الفدييوهات "يوتيوب"، وهى من كلمات مصطفى مرسي، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، مكس وماستر هاني محروس.

حسين الجسمى طرح خلال الفترة الماضية أغنية جديدة من أشعار ولى عهد دبى حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وهى بعنوان أغنية "طير المحبة".

وكان سبق وطرح النجم حسين الجسمى أغنية "أمى جنة"، من ألحانه وكلمات الشاعر كرار الدلفى، وتوزيع زيد عادل، ومكساج وماستر جاسم محمد، وذلك للاحتفال بعيد الأم.

وتقول كلمات الأغنية: "أمى جنة الله يقول.. أمى علمتنى الأصول.. أمى بيها الخير أشوف.. أمى دنيا وبيها أطوف.. أمى دكتورة ودوا.. أمى أعز من الهوا.. أمى ما تعرف حقد أمي.. أحلى من الورد كون أحوّل عمرى الها.. كون آنا اموتن قبلها.. أمى من نجوع ناكل من إيديها.. شقد احب سوالف امى من رحت فدوة لحجيها.. ما أقلك.. أمى كعبه وما أقلك بيها اطوف.. بس اقلّك أمى عين وبليّا عين شلون.