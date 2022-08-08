محمد رمضان يعلق على لقائه الأول بـ نيللي كريم في "ع الزيرو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعرب الفنان محمد رمضان عن سعادته بالعمل الذي سيتعاون من خلاله لأول مرة بالفنانة نيللي كريم، إذ يتشاركان بطولة فيلم "ع الزيرو" إخراج محمد العدل.

ونشر رمضان صورة الكلاكيت عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، معلقا "بسم الله بدأنا فيلم ع الزيرو، إنتاج جمال العدل تأليف د/مدحت العدل إخراج محمد العدل. مبسوط بأول لقاء سينمائي بالنجمة نيللي كريم ومبسوط بوجود باقي نجوم الفيلم .. ثقة في الله نجاح".

جدير بالذكر أن آخر عمل سينمائي للفنان محمد رمضان كان فيلم "الكنز 2- ملحمة الحب والمصير" إخراج شريف عرفة، وعُرض عام 2019.