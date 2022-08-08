ياسمين عبدالعزيز تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. والجمهور: "القمر طلع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت النجمة ياسمين عبدالعزيز، عن أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا، وخطفت من خلاله الأنظار إليها.

ونشرت ياسمين، الصورة، عبر حسابه على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور على الصورة، كالتالي: "القمر طلع"، "وحش الكون"، "قمر عسل"، "يا قلبي على الجمال"، "بنحبك أوي"، "ما شاء الله على جمالك"، "أحلى روح وخفة دم وقمر"، "الله يحميكي ويحفظك يا قلبي".

يذكر أن ياسمين عبدالعزيز تتعاون مع زوجها أحمد العوضي في مسلسل جديد بموسم دراما رمضان 2023، من تأليف ناصر عبرالرحمن، إخراج مصطفى فكري، وإنتاج "سينرجي" تامر مرسي.

وكان آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي مسلسل "اللي مالوش كبير" في رمضان 2021، وشارك في بطولته خالد الصاوي، ودينا فؤاد وغيرهم، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.