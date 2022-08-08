رانيا يوسف بملابس جريئة على البحر.. وغادة عبدالرازق تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها بصور جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت رانيا في الصور مرتدية ملابس بحر جريئة، خلال قضاء عطلتها الصيفية بأحد الشواطئ، وعلقت :"ما فيش شواطئ في العالم أحلى من كده".

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور، وجاءت كالتالي:"بحبك، أنتي فين يا بطة، بحبك قد الدنيا، قلب كبير، وين الشاطئ، قمر ما شاء الله عليكي، ووضعت النجمة غادة عبد الرازق مجموعة قلوب.

جدير بالذكر أن رانيا يوسف عُرض لها مؤخرًا مسلسل "المماليك" تأليف هشام هلال وإخراج حازم فودة، بطولة بيومي فؤاد، فيدرا، نانسي صلاح، محمد لطفي، ورامي وحيد وغيرهم.

كما شاركت رانيا يوسف في الجزء الخامس من مسلسل "الآنسة فرح" بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، هبة عبدالعزيز، مريم الخشت، وعارفة عبدالرسول.