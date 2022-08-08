آمبر هيرد تزور إسرائيل.. بالتزامن مع العدوان على غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

بالتزامن مع الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، ظهرت الفنانة الأمريكية آمبر هيرد في مدينة تل أبيب بصحبة عدد من أصدقائها.

"آمبر" تتواجد منذ أيام في إسرائيل برفقة صديقتها الصحفية الإسرائيلية إيف باولو التي منعت من تغطية محاكمة جوني ديب وآمبر هيرد الشهيرة في يونيو الماضي بسبب خرقها لقواعد استخدام الهواتف المحمولة داخل قاعة المحكمة.

وشوهدت آمبر هيرد برفقة الصحفية الإسرائيلية وعدد من أصدقائها يتناولون الغذاء داخل أحد مطاعم إسرائيل، كما زارت مكتبة شهيرة هناك.

يذكر أن النجم العالمي جوني ديب، فاز بقضيته الشهيرة أمام زوجته آمبر هيرد بعدما منحته المحكمة 10 ملايين دولار كتعويضات و 5 ملايين دولار كتعويضات عقابية. (خفّض القاضي لاحقًا التعويضات التأديبية عن الحد الأقصى القانوني لولاية فرجينيا البالغ 350 ألف دولار).

وحققت هيرد انتصارًا صغيرًا بدعوى مضادة قدرها مليوني دولار كتعويضات، وقد قدم فريقها طلبًا لاستئناف الحكم