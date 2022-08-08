"جوني ديب في احتفالات عاشوراء".. هل شارك النجم العالمي المسلمين مظاهر الاحتفال ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

مشاركة النجم الأمريكي جوني ديب، في إحتفالات أحد المجالس الحسينية الشيعية بيوم عاشوراء؟، أثارت الجدل عبر رواد مواقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، عقب نشر مجموعة صور من الاحتفالية، ماهي حقيقة ذلك؟.

مواقع إيرانية، كشفت حقيقة ظهور النجم الأمريكي، وهو يرقص وسط الجموع ممسكا بالعصا، وأكدت أن الصور المتداولة ، تخص شابا إيرانيا يدعى أمين تالت، وهو يشبه النجم جوني ديب، واعتاد على قص شعره، وارتداء ملابسه بنفس طريقة نجمه المفضل، بسبب وجود شبه كبير بينهما

النجم الأمريكي جوني ديب، نال مؤخرا حكما قضائيا بالحصول من زوجته السابقة الفنانة آمبر هيرد، على ما يزيد عن 10 ملايين دولار كتعويضات في قضيته الشهيرة.

وظهر "ديب" مؤخرا بصحبة فتاة في إيطاليا، ولم يعلن حتى الآن هل ارتبط لها أم أن الأمر مجرد صداقة عادية.