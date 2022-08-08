مي عمر بإطلالة جريئة.. والجمهور: "أجمد ممثلة في مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها بصور جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت مي في الصور بإطلالة جريئة من أحدث ظهور لها، وعلقت على الصور قائلة: "الحالة المشرقة".

وانهالت تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "كيوت بيبي، بحبك جدا، إيه ده كله، روح قلبي، ما هذا الجمال، قمر، جميلتي، مي عمر أجمد ممثلة في مصر".

يذكر أن آخر أعمال مي عمر في رمضان الماضي 2022، مسلسل "رانيا وسكينة"، بطولة روبي وصبا الرافعي، وأوتاكا، ومحمد رضوان، ونبيل نور الدين، وسليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

كما تشارك مي عمر خلال الفترة المُقبلة في أفلام :تحت تهديد السلاح، العميل صفر، بضع ساعات.