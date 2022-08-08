مع بداية تصويره.. تفاصيل حكم قضائي صدر ضد محمد رمضان بسبب "ع الزيرو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

بدأ الفنان محمد رمضان، اليوم الإثنين، تصوير أول مشاهده في فيلم "ع الزيرو"، الذي تشاركه بطولته الفنانة نيللي كريم، وكتب له القصة والسيناريو والحوار الكاتب مدحت العدل، ومن إخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل.

الفنان محمد رمضان، كان قد تعاقد على بطولة الفيلم، في أكتوبر 2018، وكان وقتها بعنوان "مواطن عادي"، وحصل على مقدم تعاقد قدره 500 ألف جنيها.

وقام منتج الفيلم جمال العدل، بإقامة دعوى قضائية ضد الفنان محمد رمضان، بسبب عدم التزامه بتصوير العمل، وفي يوليو 2020، أصدرت محكمة شمال الجيزة الابتدائية، حكما بإلزام "رمضان"، بسداد 12.5 مليون جنيه، للمنتج نظرا لعدم التزامه بالعقد الموقع بينهما.

فيلم "ع الزيرو" يشهد عودة الكاتب مدحت العدل، إلى كتابة الأفلام، بعد غياب 12 عاما، منذ تقديمه فيلم "الديلر"، الذي قام ببطولته النجوم أحمد السقا، وخالد النبوي.

ويقدم الفنان محمد رمضان، الفيلم، بعد 3 سنوات من مشاركته في بطولة فيلم "الكنز 2"، وتراجعه عن تقديم أكثر من مشروع سينمائي، منها فيلم بعنوان "نمبر وان".

الكاتب مدحت العدل، خلال حواره مع برنامج "الستات" الذي تقدمه الإعلاميتان سهير جودة ومفيدة شيحة، عبر فضائية "النهار"، قال، إن الفنان محمد رمضان يظهر في الفيلم، مؤديا شخصية خريج كلية الآداب قسم فلسفة ويعمل "عامل بوفيه" في أحد الأماكن، ويحاول حل عدد من المشاكل التي تطرأ على حياته.

ومن جانبه تحدث الفنان محمد رمضان، الفيلم، خلال ظهوره في قناة "سكاي نيوز العربية"، مؤكدا ان يجمع بين الدراما والأكشن، ويناقش قضية اجتماعية مهمة، وإلى جانب قصة الحب التي تجمعه و بطلة العمل "الفنانة نيللي كريم"، هناك علاقة جميلة بين الأب وابنه، بالإضافة إلى وجود أغاني في العمل.