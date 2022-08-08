شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى وهنا الزاهد يستكملان تصوير فيلم "مستر إكس" على الكورنيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف النجمان أحمد فهمى وهنا الزاهد تصوير مشاهد فيلمهما الجديد "مستر إكس" بعد فترة من التوقف لانشغال هنا بتصوير فيلم "بحبك" مع تامر حسنى وسفرها بعد ذلك لقضاء إجازة الصيف في الجونة، وصور أحمد وهنا عددًا من مشاهد الفيلم الخارجية مطلع هذا الأسبوع على كورنيش النيل.

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرفو العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، سيناريو وحوار أحمد عبد الوهاب وأمجد الشرقاوي وإخراج أحمد رشيد، وتدور أحداثه في اطار كوميدى رومانسى.

ويسجل "مستر إمس" التعاون االثالث بين أحمد فهمى وهنا الزاهد، والأول على مستوى السينما، وذلك بعدما اجتمعا في مسلسل "الواد سيد الشحات" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2019، وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن "توتا"، ومسرحية "جوازة معفرتة" التي تم عرضها في السعودية خلال شهر ديسمبر الماضى .

وكان آخر أعمال أحمد فهمى في السينما فيلم "العارف" الذى عرض العام الماضى، وشارك فى بطولته إلى جانب أحمد عز، محمود حميدة، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، وظهر فيه فهمى بدور بعيد عن الكوميديا اذ جسد شخصية "هاكرز" شرير يدخل فى صراعات مع جهات كبرى.

أما هنا الزاهد فيعرض لها حالياً فيلم "بحبك" تأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، أحمد عزمى، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين.