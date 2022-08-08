شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام تخطت إيراداتها 100 مليون جنيه كلها بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع فيلم "كيرة والجن" للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، تخطى حاجز الـ100 مليون جنيه إيرادات، فى شباك التذاكر، وذلك بعد 5 أسابيع عرض محافظًا على صدارة إيرادات الموسم، وذلك بعدما انطلق عرضه يوم 30 يونيو الماضى، للمنافسة فى موسم عيد الأضحى.

وبهذه الإيرادات أصبح فيلم "كيرة والجن" ضمن قائمة الأفلام التي حققت الأعلى ايراداً في تاريخ السينما المصرية وضمن نادى الـ 100 مليون جنيه، حيث ليصبح ثالث أعلى الأفلام المصرية تحقيقا للإيرادات ولكنه مرشح للصدارة نظراً لاستمرار عرضه وتحقيقه الإيرادات.

ومن الملفت للنظر أن النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز هم أصحاب الأفلام تجاوزت إيرادات الـ 100 مليون جنيه، حيث يحتل المركز الأول فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز الذي حقق 104 مليون جنيه، وفى المركز الثانى فيلم "ولاد رزق 2" للنجم أحمد عز الذي وصلت ايراداته إلى 101 مليون جنيه، ليأتى فيلم "كيرة والجن" الذى جمع النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز سوياً لأول مرة في السينما، ليحتل النجمان أكثر نجوم شباك التذاكر.

"كيرة والجن" فيلم وطني من الدرجة الأولى إذ يكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف الأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم، وهذه النوعية تلاقى قبولاً كبيراً من الجمهور.

فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، رزان جمال، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعاً، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.