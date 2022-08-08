” ليه تعبي تحرميني منه ” .. حورية فرغلي تكشف سبب خلافها مع درة

كتب امير فتحي في الاثنين 8 أغسطس 2022 05:47 مساءً - كشفت الفنانة المصرية ” حورية فرغلي ” عن سبب خلافها مع الفنانة التونسية ” درة ” والذي يعود إلى عام 2012 أي منذ 10 سنوات بسبب فيلم (مصور قتيل) .

فقالت حورية فرغلي خلال استضافتها ببرنامج (الترابيزة) الذي تقدمه الإعلامية ” أميرة بدر ” في بداية حديثها أنها لا تجمعها بدرة علاقة قوية أو تواصل جيد وجمعهما هذا الفيلم فقط ولم يكن بينهما مشاهد مشتركة .

وأضافت حول سبب خلافها معها بأنها فوجئت بحذف صورتها من أفيش وإعلان فيلم مصور قتيل وجاء هذا الأمر بناءا على طلب من الفنانة درة .

وعلقت حورية على ذلك قائلة : ” أنا في الفيلم ده نعبت أوي وكنت حورية فرغلي بردو، أنا وإياد نصار وهي وأحمد فهمي .. هي طلبت إن أنا متحطتش لا في الأفيش ولا في الإعلان ” .

وتابعت : ” فأنا رحت شركة الإنتاج واتخانقت معاهم .. اتعمل الأفيش ونزل وأنا مش موجودة ورحت للمنتج نفسه وقالي درة هي اللي طلبت كده وبصراحة المنتج غير وحطني فيه ” .

وبسؤالها حول إن كان إسمها أم إسم الفنانة درة الذي كان سيوضع في الصدارة أجابت : ” لأ درة .. دور أحمد فهمي جوزي في الفيلم مش أكبر من دوري، أنا دوري أكبر منه ليه هو يتحط وإياد نصار وأنا مش موجودة ” .

واختتمت الفنانة حورية فرغلي : ” بالنسبالي الفيلم ده أول فيلم ليا في مهرجان القاهرة السينمائي، دي خطوة أنا باخدها .. انتي ليه بتسرقيها مني ده تعبي، أنا تعبت وصورت وجيت .. ليه تعبي تحرميني منه ” .