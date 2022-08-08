كتب امير فتحي في الاثنين 8 أغسطس 2022 05:47 مساءً - كشفت الفنانة المصرية ” حورية فرغلي ” عن سبب خلافها مع الفنانة التونسية ” درة ” والذي يعود إلى عام 2012 أي منذ 10 سنوات بسبب فيلم (مصور قتيل) .
فقالت حورية فرغلي خلال استضافتها ببرنامج (الترابيزة) الذي تقدمه الإعلامية ” أميرة بدر ” في بداية حديثها أنها لا تجمعها بدرة علاقة قوية أو تواصل جيد وجمعهما هذا الفيلم فقط ولم يكن بينهما مشاهد مشتركة .
وأضافت حول سبب خلافها معها بأنها فوجئت بحذف صورتها من أفيش وإعلان فيلم مصور قتيل وجاء هذا الأمر بناءا على طلب من الفنانة درة .
وعلقت حورية على ذلك قائلة : ” أنا في الفيلم ده نعبت أوي وكنت حورية فرغلي بردو، أنا وإياد نصار وهي وأحمد فهمي .. هي طلبت إن أنا متحطتش لا في الأفيش ولا في الإعلان ” .
وتابعت : ” فأنا رحت شركة الإنتاج واتخانقت معاهم .. اتعمل الأفيش ونزل وأنا مش موجودة ورحت للمنتج نفسه وقالي درة هي اللي طلبت كده وبصراحة المنتج غير وحطني فيه ” .
وبسؤالها حول إن كان إسمها أم إسم الفنانة درة الذي كان سيوضع في الصدارة أجابت : ” لأ درة .. دور أحمد فهمي جوزي في الفيلم مش أكبر من دوري، أنا دوري أكبر منه ليه هو يتحط وإياد نصار وأنا مش موجودة ” .
واختتمت الفنانة حورية فرغلي : ” بالنسبالي الفيلم ده أول فيلم ليا في مهرجان القاهرة السينمائي، دي خطوة أنا باخدها .. انتي ليه بتسرقيها مني ده تعبي، أنا تعبت وصورت وجيت .. ليه تعبي تحرميني منه ” .
كانت هذه تفاصيل خبر ” ليه تعبي تحرميني منه ” .. حورية فرغلي تكشف سبب خلافها مع درة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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