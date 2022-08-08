كتب امير فتحي في الاثنين 8 أغسطس 2022 05:47 مساءً - نشرت الفنانة المصرية المقيمة بدولة الكويت ” عبير أحمد ” مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق سناب شات كشفت من خلاله عن تشوه وجهها وفمها بسبب عملية تجميل أجرتها مؤخرا .
فظهرت عبير أحمد في الفيديو بوجه منتفخ وبشفتين متورمتين بشكل مخيف بعد تلقيها حقنة لإذابة الفيلر حول الفم والتي تفاعل معها جسدها بشكل عسكي .
حيث أشارت عبير أحمد إلى أن جسدها حسّاس لمثل هذه الأمور وأنها تعرضت لحساسية مفاجئة نتيجة الحقنة .
وأضافت الفنانة المصرية أنها كانت قد تلقت حقنة فيلر ولكن شكلها لم يعجبها بسبب “بوز البطة” فقررت إزالته .
فقالت : ” أنا جسمي وايد حساس، بشرتي ، جسمي وكل ما اكبر بالسن بيصير حساس أكتر .. دكتور أبي أفش شفايفي لإنه بصراحة كان بوز البطة مو حلو قدام الكاميرا ” .
وتابعت الفنانة عبير أحمد : ” الدكتور حقنلي المادة اللي تفش، العادية اللي الكل يحقنها .. أنا ردة فعل جسمي اللي تشوفوها وهذا اللي صار .” .
وأكملت : ” الدكتور انصدم قعد يقولي إنتي شلون قاعدة كده وقالي أنا أول مرة أشوف هالحالة في الطب. والحل أنه يعطيني إبرة كورتيزون .. وأنا عارفة إنها هتقعدله يوم، يومين وخلاص ” .
كانت هذه تفاصيل خبر في مقطع فيديو صادم .. فنانة مصرية تكشف عن تشوه وجهها بسبب عملية تجميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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