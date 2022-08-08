في مقطع فيديو صادم .. فنانة مصرية تكشف عن تشوه وجهها بسبب عملية تجميل

كتب امير فتحي في الاثنين 8 أغسطس 2022 05:47 مساءً - نشرت الفنانة المصرية المقيمة بدولة الكويت ” عبير أحمد ” مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق سناب شات كشفت من خلاله عن تشوه وجهها وفمها بسبب عملية تجميل أجرتها مؤخرا .

فظهرت عبير أحمد في الفيديو بوجه منتفخ وبشفتين متورمتين بشكل مخيف بعد تلقيها حقنة لإذابة الفيلر حول الفم والتي تفاعل معها جسدها بشكل عسكي .

حيث أشارت عبير أحمد إلى أن جسدها حسّاس لمثل هذه الأمور وأنها تعرضت لحساسية مفاجئة نتيجة الحقنة .

وأضافت الفنانة المصرية أنها كانت قد تلقت حقنة فيلر ولكن شكلها لم يعجبها بسبب “بوز البطة” فقررت إزالته .

فقالت : ” أنا جسمي وايد حساس، بشرتي ، جسمي وكل ما اكبر بالسن بيصير حساس أكتر .. دكتور أبي أفش شفايفي لإنه بصراحة كان بوز البطة مو حلو قدام الكاميرا ” .

وتابعت الفنانة عبير أحمد : ” الدكتور حقنلي المادة اللي تفش، العادية اللي الكل يحقنها .. أنا ردة فعل جسمي اللي تشوفوها وهذا اللي صار .” .

وأكملت : ” الدكتور انصدم قعد يقولي إنتي شلون قاعدة كده وقالي أنا أول مرة أشوف هالحالة في الطب. والحل أنه يعطيني إبرة كورتيزون .. وأنا عارفة إنها هتقعدله يوم، يومين وخلاص ” .