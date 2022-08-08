شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "ع الزيرو" يجمع محمد رمضان ونيللى كريم وانطلاق التصوير اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق اليوم تصوير فيلم "ع الزيرو" ويجمع النجمين محمد رمضان و نيللى كريم معًا، وأعلن المنتج محمد العدل، عبر حسابه على فيس بوك بداية التصوير، قائلاً: أول يوم تصوير فيلم ع الزيرو تأليف مدحت العدل إنتاج جمال العدل، وهو بطلولة محمد رمضان ونيللي كريم ونجوم كتير.. يا كريم يا رب".



محمد العدل

وقدمت نيللى كريم آخر أعمالها مسلسل "فاتن أمل حربى" من بطولة شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

محمد رمضان قدم في شهر رمضان الماضى مسلسل "المشوار"، وشارك في بطولته دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، محمد عبده، كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سما إبراهيم، وضيفا الشرف سيد رجب وعمرو عبد الجليل والعمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر.