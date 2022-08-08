شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يعلن عن موعد طرح "لسه ياما".. ويعلق: أغنية دراما عشان خاطر الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المطرب رامى صبرى، في تدوينة عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، عن موعد طرحه أغنيته الجديدة "لسه ياما"، والتي ستتاح للجمهور يوم الأربعاء المقبل.

ونشر رامى صبرى، صورته وعلق عليها: "صباح الفل عليكم أغنيتى الجديدة (ولسه ياما) هتنزل يوم 10/8/2022.. أغنية دراما علشان بس الناس اللى بتطلب دايمًا منى الأغانى الحزينة معرفش إزاى وإحنا فى الصيف وبهجة وكده بس حاضر".

وأضاف رامى صبرى، "الأغنية كلمات الشاعر الموهوب جدًا تامر حسين، وألحان المتميز عزيز الشافعى، وتوزيع ومكساج وماستر الموزع الموسيقى الكبير أسامه الهندى.. أتمنى الأغنية تعجبكم".



تدوينه رامى صبرى

وكان رامى صبرى، طرح الشهر الماضى، أغنية بعنوان "انتى جنان"، من كلمات إسلام الجرينى وألحان تيام على وتوزيع جلال الحمداوى.

رامى صبرى واحد من الملحنين الذين نجحوا فى مجال الغناء، وأثبت موهبته الغنائية ومن أهم المحطات المؤثرة فى مسيرته تعاونه مع الفنان الراحل عامر منيب، وخاصة إنه كان تربطهما علاقة صداقة قوية جدا نتج عنها التعاون بينهما فى عدة أغانى، وذاع صيته فى مجال التلحين، مما أدى إلى التعاون مع عدد من نجوم الطرب فى الوطن العربى منهم شيرين عبد الوهاب وفضل شاكر.



رامي صبرى

وفى سنة 2005 التقى رامى صبرى بالمخرج طارق العريان الذى أعجب بمواهبه الفنية، وقرر تبنيه فنيا وإنتاج ألبومه الأول "حبيبى الأولانى"، مع تصوير ثلاث أغانى منه على طريقة الفيديو كليب "حبيبى الأولاني"، "مش أنا" و"بحبك"، بالإضافة إلى التى لم يتم تصويرها مثل "ألف ما شاء الله عليك" و"هتبعد يوم" و"لا يا قلبي" و"ليالي" والتى حققت نجاحا لافتا.