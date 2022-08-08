شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأفلام الفائزة بدعم من مهرجان البحر الأحمر بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن انطلاق المرحلة الرابعة والأخيرة للمشاريع لما بعد الإنتاج والتي تهدف إلى دعم صانعي الأفلام ورواد الثقافة السينمائية في السعودية والعالم العربي وأفريقيا وذلك من أجل تطوير المهارات والخبرات والمساهمة في تحويل الرؤى إلى إبداعات ماثلة على أرض الواقع.

تنوعت فئات الأفلام التي فازت في الدعم حيث تم اختيار 13 فيلمًا روائيًا طويلاً من كل من من ليبيا ومصر والأردن والمغرب والعراق والسعودية ومورتانيا وفلسطين والسودان وألمانيا والسويد وسويسرا وكندا وفرنسا وإيطاليا وغانا، وعن فئة الأفلام الروائية القصيرة تم اختيار 3 أفلام من السعودية، وعن فئة الأفلام الوثائقية الطويلة تم اختيار 3 أفلام من مصر والعراق وسويسرا وقطر والسويد، وعن فئة أفلام التحريك تم اختيار فيلماً واحداً من السعودية، وعن فئة المسلسلات فازت 3 من فرنسا والسنغال والمغرب.

ومن ضمن الأعمال العربية المختارة دعم صندوق البحر الأحمر كلاً من الأفلام الروائية الطويلة مثل (ما علينا حرج-كوكب لي لي المزدوج) من السودان وألمانيا، و فيلم (الباصطرديا - ذات مرة في طرابلس) من ليبيا ومصر، و فيلم (الانهيار) من الأردن، وفيلم (حشيشستان) من فلسطين والأردن والسويد. ومن ضمن الأفلام السعودية عن فئة الأفلام الروائية الطويلة تم اختيار فيلم (مسألة حياة أو موت) وفيلم (هج لوندرلاند) وفيلم (ليثيوم) وعن فئة الأفلام الروائية القصيرة تم اختيار كل من فيلم (العين الحمرا)، وفيلم ( بنت الجامعة) وفيلم (جاذرينغ) وثلاثتها من المملكة العربية السعودية.

الأفلام 23 الفائزة بالدعم وهي:

الفيلم الروائي الطويل (ما علينا حرج-كوكب لي لي المزدوج) من السودان وألمانيا، من إخراج مروة زين.

الفيلم الروائي الطويل (الباصطرديا - ذات مرة في طرابلس) من ليبيا ومصر، من إخراج عبدالله الغالي.

الفيلم الروائي الطويل (الانهيار) من الأردن، من إخراج مي الغوطي.

الفيلم الروائي الطويل (حشيشستان) من فلسطين والأردن والسويد، من إخراج سعيد زاغة.

الفيلم الوثائقي الطويل (حلم أمريكي) من مصر، من إخراج أمير الشناوي.

الفيلم الوثائقي الطويل (نساء حياتي) من العراق وسويسرا، من إخراج زهراء غندور.

الفيلم الوثائقي الطويل (يلّا باركور) من قطر والسويد، من إخراج عرب زعيتر.

الفيلم الروائي الطويل (مسألة حياة أو موت) من السعودية، من إخراج فارس المشعري.

الفيلم الروائي الطويل (هج لوندرلاند) من السعودية، من إخراج مها الساطي.

الفيلم الروائي الطويل (ليثيوم) من السعودية، من إخراج كل من طلحة بن عبدالرحمن وعمرو بن عبدالرحمن.

فيلم الرسوم المتحركة (قبل أن ترحل) من السعودية واليابان وإندونيسيا، من إخراج كل من رزان الصغير وهلا الهايد.

الفيلم الروائي القصير (العين الحمرا) من السعودية، من إخراج محمد جستاني.

الفيلم الروائي القصير( بنت الجامعة) من السعودية، من إخراج علي السرهد.

الفيلم الروائي القصير (جاذرينغ) من السعودية، من إخراج وليد القحطاني.

الفيلم الروائي الطويل (الأخوة) من مورتانيا، من إخراج علي سو.

الفيلم الروائي الطويل (الملجأ) من المغرب، من إخراج طلال السلحمي.

الفيلم الروائي الطويل (الحافلة الحمراء في بغداد) من العراق وسويسرا وكندا، من إخراج علي محمد سعيد.

الفيلم الروائي الطويل(دجلة) من العراق والسعودية وفرنسا وإيطاليا، إخراج حيدر رشيد.

مسلسل (مسكون) من المغرب، من إخراج هشام العسري.

الفيلم الروائي الطويل (شيمبو تشيبيري - أغنية الضبع) من زيمبابوي وفرنسا وألمانيا، من إخراج نايشه حسن نياموبايا.

الفيلم الروائي الطويل (المتشردين) من غانا وفرنسا، من إخراج إمارتي أرمار.

مسلسل (ديمبيت أند أبابا) من فرنسا، من إخراج فيبن إلياس ولدهاوارية.

مسلسل(ذا لاست دامل) من السنغال وفرنسا، من إخراج الحسن سي.