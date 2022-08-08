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محمد عبدالرحمن يحيي الذكرى الأولى على رحيل دلال عبدالعزيز

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أحيا الفنان محمد عبدالرحمن "توتا" الذكرى الأولى على رحيل الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز والتي وافقت أمس 7 أغسطس.

"توتا" نشر صورة للفنانة الراحلة عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق عليها قائلا: "الذكرة السنوية للأم الجميلة الطيبة حبيبة الكل الأستاذة دلال عبدالعزيز، ربنا يرحمها هي والأستاذ سمير وأبويا يارب".

ورحلت الفنانة دلال عبدالعزيز عن عالمنا في 7 أغسطس 2021، بعد صراع مع تداعيات الإصابة بفيروس .

وقدمت الفنانة الراحلة أعمالا هامة في المسرح والسينما والتليفزيون من بينها: "ليالي الحلمية، يارب ولد، أخويا هايص وأنا لايص، هالة حبيبتي، مبروك وبلبل، النوم في العسل، بئر الخيانة" وغيرها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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