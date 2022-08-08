هند عبد الحليم تحتفل بعيد زواجها الأول (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة هند عبد الحليم بعيد زواجها الأول، الموافق اليوم 8 أغسطس.

ونشرت هند صورتين من حفل الزفاف، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "ها هي سنة أخرى من نصفي الأفضل، ذكرى سعيدة يا حبيبي".

واحتفلت الفنانة هند عبد الحليم بحفل زفافها على كريم قنديل، 8 أغسطس 2021.

وكانت هند قد أعلنت قبل أشهر من زواجها، عن خطوبتها من كريم قنديل، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ونشرت هند صورة تجمعها مع خطيبها، وعلقت: "خطوبتنا .. ده كان قبل الحجر الصحى .. كان نفسى يبقى أصحابنا وقرايبنا معانا بس اكتفينا بأهلنا فى البيت وأجلنا أى احتفال عشان سلامة الكل".

وكانت أخر أعمال هند عبد الحليم فيلم "11.11" بطولة إياد نصار، غادة عادل، إنجي المقدم، عمر الشناوي، محمد الشرنوبي، نور إيهاب، تأليف ياسر عبد الباسط، كريم أبو زيد.