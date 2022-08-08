أحدث ظهور للفنانة سهير المرشدي (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة حنان مطاوع رسالة لوالدتها الفنانة الكبيرة سهير المرشدي.

ونشرت مطاوع صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت حنان على الصورة قائلة: "أعز ما ليا، ربنا يباركلي في عمرك".

يذكر أن الفنانة حنان مطاوع حصلت على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم "قابل للكسر" من المهرجان الكاثوليكي للسينما.

وكتبت حنان، عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "الحمد لله، جائزة أفضل ممثلة عن فيلم قابل للكسر من المهرجان الكاثوليكي للسينما"

فيلم "قابل للكسر" تدور قصته حول امرأة تدعى "نانسي" تستعد للهجرة بعد عدة أيام لتلحق بأسرتها في كندا، وخلال تلك الأيام تمر بكثير من الأحداث، ويستعرض علاقتها بعدد من الشخصيات قبل سفرها، منهم صديقتها، والشاب الذي تحبه وعدد من المواقف.

"قابل للكسر" تأليف وإخراج أحمد رشوان، بطولة حنان مطاوع، رانيا شاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، خالد خطاب.

وشاركت حنان مطاوع في رمضان الماضي 2022، بمسلسل "وجوه" بطولة أحمد وفيق، عابد العناني، ومن إخراج أحمد حسن وتأليف محمد علي ابراهيم.