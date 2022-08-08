يجمع نيللي كريم بـ محمد رمضان.. بدء تصوير فيلم "ع الزيرو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن المخرج ماندو العدل، بدء تصوير فيلمه الجديد "ع الزيرو" والذي يجمع الفنانة نيللي كريم، بالفنان محمد رمضان.

ونشر "العدل" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، أفيش يعلن من خلاله انطلاق التصوير، وعلق: "بسم الله الرحمن الرحيم، أول يوم تصوير فيلم ع الزيرو".

وتابع: "الفيلم تأليف مدحت العدل، وإنتاج جمال العدل، محمد رمضان ونيللي كريم ونجوم كتير، فيلمي رقم 5 يا كريم يا رب".

يذكر أن آخر أعمال المخرج ماندو العدل مسلسل "فاتن أمل حربي" الذي عرض في سباق دراما رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا، ويناقش العمل قضايا قانون الأحوال الشخصية.

مسلسل "فاتن أمل حربي" بطولة: نيللي كريم، هالة صدقي، شريف سلامة، محمد ثروت، فادية عبدالغني، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، محمد التاجي، بثينة كامل، محمد الصاوي، ومن إنتاج جمال العدل، وتأليف إبراهيم عيسى.