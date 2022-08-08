بعد ظهوره مع نجله "عمر".. ما لا تعرفه عن عائلة كاظم الساهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

ظهور المطرب العراقي كاظم الساهر، بصحبة نجله عمر، في الساحل الشمالي، وتداول صورة لهما عبر مواقع التواصل، جدد الحديث عن أسرة المطرب الذي يستعد لتقديم ثاني حفلاته في مصر، غدا الثلاثاء بدار الأوبرا، بعد غياب 13 عاما.

وفي التقرير التالي نرصد أبرز المعلومات عن عائلة كاظم الساهر، واسمه الأصلي كاظم جبار غبراهيم السامرائي، و هو من مواليد الموصل، في 12 سبتمبر 1957، ويبلغ من العمر 65 عام.

"كاظم" تزوج مرة واحدة، وكانت الزوجة هي ابنة عمه، وتدعى "عروبة الساهر"، وكان عمره عن الزواج 19 عاما، وانفصل عنها بعد 3 سنوات فقط، ولديه منها ولدان هما وسام وعمر.

وأعلن كاظم، في مارس الماضي، عن وفاة أم أولاده، عبر صفحته على "تويتر"، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. السيدة عروبة الساهر، والدة أولادي وسام وعمر في ذمة الله"، قبل أن يقوم بالإعلان عن إيقاف حفلاته في أمريكا وكندا.

كاظم، أب لكل من وسام، وعمره 41 عاما، وهو أب لطفلتين "آية" و"سنا"، وشاركت الطفلتين مؤخرا بتقديم أغنية "عيد العشاق"، بصحبة جدهما، خلال إحدى حفلاته بالولايات المتحدة الأمريكية.

و يبلغ عمر، الذي ظهر مؤخرا بالساحل الشمالي مع والده، 35 سنة، إذ ولد عام 1987، وهو متزوج من طبيبة مغربية تدعى نورا الدخش، وهي من أصول أمازيجية ووالديها أطباء.

المطرب العراقي كاظم الساهر، انتهى أمس الأحد من تصوير السهرة الخاصة به في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، ومن المقرر ان يقدم به أغنية جديدة بعنوان "يادكتوة" ويستعد لتقديم حفله الغنائي المقام مساء غدا الثلاثاء في دار الأوبرا.