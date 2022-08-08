ميادة الحناوي تكشف حقيقة خضوعها لعمليات تجميل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة ميادة الحناوي عن حقيقة خضوعها لعمليات تجميل، بعد أن نشر دكتور التجميل اللبناني الشهير نادر صعب صورًا لها قبل وبعد إجراء العملية.

وقالت ميادة الحناوي، خلال لقائها في برنامج "YALLAH TREND": "أعوذ بالله لا ورحمة ماما ما حصل، سبب نضارة بشرتي وأنا اللي فيه ده لأني لا بدخن ولا بشرب حاجة، وبنام بدري، وهرد عن سبب انتشار شائعات عني لكن كل شيء في الوقت الصح".

وأضافت ميادة الحناوي أنها لا تربطها أي علاقة بمواقع التواصل الاجتماعي مضيفة "دائمًا بيطلعوا عني شائعات فظيعة، والفنان معرض لأي شيء، ورب العالمين هو اللي بيشفي وهو اللي بياخد الروح، وطلعوا أي شيء عني ما بيهمني.