شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة جديدة تصدم أليجري وجماهير يوفنتوس قبل انطلاق الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل فريق يوفنتوس الإيطالي استعداداته لبداية الموسم الكروي الجديد وانطلاقة الدوري الإيطالي الممتاز الذي سيبدأ يوم الثالث عشر من أغسطس الجاري.

وتعرض يوفنتوس لصدمة موجهة بعد أن تأكد إصابة حارس مرمى الفريق، فويتشيك تشيزني وسيغيب عن المباريات الأولى للفريق في الموسم.

يوفنتوس يعلن إصابة تشيزني

وأعلن فريق يوفنتوس صباح اليوم عن إصابة النجم البولندي، فويتشيك تشيزني لمدة 20 يوما بعدما شعر ببعض الإنزعاج خلال مباراة الودية الماضية أمام أتلتيكو مدريد.

وأضاف فريق يوفنتوس في بيانه عن إعلان إصابة تشيزني، أن اللاعب قد خضع لبعض الفحوصات الطبية اليوم وكشفت عن إصابة النجم البولندي في العضلة الطويلة المقربة في الفخذ الأيسر، ومن المتوقع أن يغيب لمدة 20 يومًا تقريبًا.

ولن تكن هذه الإصابة الوحيدة داخل صفوف يوفنتوس في انطلاقة الدوري الإيطالي، حيث يغيب عن صفوف الفريق أيضا كل من آرثر ميلو وويستون ماكيني وبول بوجبا وفيدريكو كييزا بسبب الإصابة.

يذكر أن يوفنتوس سيفتتح مشواره بالدوري الإيطالي بمواجهة قوية أمام فريق ساسولو يوم الإثنين المقبل الموافق الخامس عشر من أغسطس الجاري على ملعب أليانز ستاديوم معقل اليوفي.

يوفنتوس يخسر من أتلتيكو مدريد وديا



يذكر أن يوفنتوس قد تعرض للهزيمة أمس أمام نظيره أتلتيكو مدريد في المباراة الاستعدادية للموسم الكروي الجديد، بنتيجة 4-0.

ويسعى يوفنتوس خلال هذا الموسم لتعويض النتائج المخيبة خلال الأعوام الماضية، حيث احتل اليوفي المركز الرابع خلال الموسم الماضي وقبل الماضي ليغيب لمدة عامين عن لقب "السيريا آي".