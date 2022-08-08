شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شنودة وأشرف فايق فى لجنة تحكيم "مهرجان فنون الأداء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق أمس الأحد على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون (مهرجان فنون الأداء) في دورته الثانية، والذي ينظمه المعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون، ويحمل المهرجان هذا العام اسم الفنان المسرحي القدير الراحل عبد الرحمن الشافعي.

وأشار الدكتور مصطفى جاد عميد المعهد إلى أن المهرجان يقوم على نشاط طلاب المعهد في الأقسام المختلفة، ويعكس ملكات الطلاب في التمثيل والغناء والإخراج والتشكيل وقدرتهم على توظيف عناصر التراث الشعبي المصري في أداء يقوم على خصوصية المعهد من ناحية وإبداعات الطلاب من ناحية أخرى، وقد وفرت إدارة الأكاديمية برئاسة الدكتورة غادة جبارة جميع الإمكانيات لنجاح هذا المهرجان.

يشرف على المهرجان الدكتورة سمر سعيد وكيل المعهد والدكتورة ولاء محمد رائد اللجنة الفنية اللذين اكدا على أن المهرجان يضم خمسة عروض مسرحية تم اختيارها من خلال لجنة مشاهدة متخصصة من كل من:

الناقد محمد الروبى والدكتورة أميرة الشوادفي، واسامة فوزي وفادي نشأت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتكونت لجنة التحكيم من كل من د مصطفى سليم ود. رانيا يحي؛ ود. محمود صدقي؛ والفنان أشرف فايق؛ والموسيقار هاني شنودة؛ والفنان محمد الصغير.

ويقوم على تنظيم العروض مدير المهرجان شهاب خالد ومحمد الحوفي رئيس الاتحاد بالمعهد، والعروض هي: سمعون لعلي كمال من لحم وخشب لمحمد مصطفى، الجبانة لعبد الرحمن طارق، استغماية لحسن علي؛ بدارة لعبد الله طيرة ويقوم بإخراج حفلي الافتتاح والختام محمد شاكر.