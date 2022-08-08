شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة ترشح نجوم الأوبرا لتمثيل مصر فى مهرجان الفحيص بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رشحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا لتمثيل مصر فى الدورة الثلاثين من مهرجان الفحيص الأردنى.

ويحيى كل من مروة ناجي - وليد حبدر - آيات فاروق - محمد حسن بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام ليلة مصرية كلاسيكية تنطلق بها الفعاليات وتقام فى التاسعة مساء الاربعاء 10 اغسطس على المسرح الرئيسى لدير الروم الكاثوليك .

وأكدت عبد الدايم أن مصر والأردن تجمعهما روابط وثيقة، وأنمهرجان الفحيص حدثا سنويًا يحمل طابعًا عربيًا تاريخيًا والمشاركة المصرية فى الفعاليات تبرز تميز الابداع الوطنى والمكانة الحضارية التى يحظى بها اقليميا وعالميا، مشيرة أن برنامج الحفل تم اعداده بعناية ليعكس الهوية المشتركة بين البلدين الشقيقين .

يذكر أن مهرجان الفحيص حدث ثقافي فني متنوع ينظمه نادي شباب الفحيص سنويا تحت شعار "الأردن تاريخ وحضارة" ، انطلق عام 1990 واستمر دون انقطاع حتى توقف لمدة عامين بسبب جائحة كورونا، وتعقد فعالياته في بلدة الفحيص القديمة المعروفة بـ "روس البيادر" وتضم 6 محاور هى ركن الشخصية الأردنية، ركن المدينة العربية والأردنية "عاصمة المهرجان"، ركن خاص للأطفال، برنامج ثقافي يستضيف أهم المفكرين والشعراء والصحفيين والأدباء العرب والمحليين، برنامج حفلات للفنانين العرب والأردنيين ، أسواق حرفية وتراثية شعبية.



علاء عبد السلام



مروة ناجى



وليد حيدر