شكرا لقرائتكم خبر عن ‏Top Gun: Maverick يتفوق على Titanic باعتباره سابع أكبر فيلم بشباك التذاكر الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل فيلم Top Gun: Maverick للنجم العالمى توم كروز، محل فيلم تيتانيك الشهير، باعتباره سابع أكبر فيلم على الإطلاق فى شباك التذاكر الأمريكى، فى نهاية هذا الأسبوع، بعد أن حقق الآن 662 مليون دولار من مبيعات التذاكر بدور العرض الأمريكية فقط، بينما وصلت إيراداته الإجمالية إلى مليار و328 مليونًا و980 ألف دولار، بدور العرض المختلفة حول العالم.

والفيلم فى الأسبوع الحادى عشر من إطلاقه، أضاف 7 ملايين دولار إلى إجمالى إيراداته وتفوق على فيلم جيمس كاميرون، الذى عرض عام 1997، بمقدار 3 ملايين دولار، بعد أن حصد 659 مليون دولار، وبينما يحتل Titanic الآن المركز الثامن، فإن Top Gun تتسلل إلى المركز السابع، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

الفيلم تدور أحداثه بعد قضاء البطل لأكثر من ثلاثين عاماً فى القوات الجوية، حيث كان مافريك ضمن أفضل الطيارين، لكنه يتفادى التقدم فى الرتبة التى ستضعه فى مكانة مختلفة كما يستمر فى تطوير إمكانياته، يجد مافريك نفسه مكلفاً بتدريب كتيبة من خريجى‪ Top Gun للقيام بمهمة محددة لم يقم بها طيار حى من قبل‪.

وبالإضافة لتوم كروز يشارك فى بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم منهم ميليس تيلر، جنيفر كونيللي، جون هام، مونيكا باربارو، إد هاريس وفال كيلمر، وهو من تأليف جيم كاش، جاك إيبس جونيور، إريك وانر سينجر، كريستوفر ماكواير وإهرن كروجر، وإخراج جوزيف كويزينيسكي‪.

وفى سياق متصل، فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعى بتسريب تريللر فيلم الأكشن والإثارة المنتظر Mission Impossible 7، بطولة النجم توم كروز مع النجمة هايلي أتويل، وذلك بالتزامن مع تألقه وحالة الصخب الذي حدثت بمجرد ظهوره في مهرجان كان السينمائي وعرض فيلمه Top Gun: Maverick ومنحه جائزة السعفة الذهبية الفخرية.

فيلم المهمة المستحيلة فى جزئه السابع عانى كثيرا بسبب فيروس كورونا وتوقف أكثر من مرة، لكن استأنف كروز تصوير فيلمه Mission: Impossible 7 في لندن مايو الماضي 2021