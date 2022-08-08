شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع مع والدتها سهير المرشدى: أعز ما ليا ربنا يباركلى فى عمرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة حنان مطاوع، متابعيها بصورة جديدة تجمعها بوالدتها النجمة سهير المرشدى، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت على الصورة قائلة: "أعز ما ليا.. ربنا يباركلي في عمرك"، ونالت الصورة على إعجاب العشرات من متابعيها.



حنان مطاوع و سهير المرشدى

وكان مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما في ختام دورته الـ 70 برئاسة الأب بطرس دانيال قد كشف عن جوائز هذه الدورة، حيث ذهبت جائزة أفضل ممثلة للفنانة حنان مطاوع عن فيلم "قابل للكسر"، وذهبت جائزة أفضل ممثل للفنان ماجد الكدواني عن فيلم "برا المنهج".

كما هنأت حنان مطاوع زوجها بعيد ميلاده، حيث نشرت صورتين عبر حسابها على "انستجرام"، ظهرت فيهما تورتة عيد الميلاد، والتي ظهرت على شكل قبعة الخريجين السوداء، وكتب عليها "ماجيستير نقد ودارما"، و"دبلومة نقد ودراما"، حيث يعمل زوجها أمير اليمانى مخرجا مسرحيا، لذلك اختارت حنان أن تكون أجواء الاحتفال لها علاقة بمهنته.

وقبل أسابيع كشفت حنان مطاوع، عن مجموعة صورًا جديدة لها برفقة زوجها والتي تفاعل معها متابعوها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وظهرت حنان في صور برفقة زوجها من أمام الأهرامات وهما يقضيان لحظات رومانسيه وعلقت حنان مطاوع علي الصور بـ : "حلوه يابلدي"، كما ظهرت حنان في الصور تركب "حنطور" برفقة زوجها، والذي أيضا ظهر يركب حصانا.